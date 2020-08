Juventus Women, Gama: «Era fondamentale riprendere col piede giusto» – FOTO (Di domenica 23 agosto 2020) Sara Gama, difensore della Juventus Women, ha espresso la propria soddisfazione per la vittoria contro il Verona Sara Gama, difensore della Juventus Women, ha espresso la propria soddisfazione per la vittoria contro il Verona nella prima giornata di Serie A Femminile. Il club bianconero ha infatti 0-2 nel match in trasferta. Ecco le sue parole scritte sul proprio profilo Instagram: «Felici di aver ricominciato! Abbiamo ancora molto lavoro per arrivare a dare il meglio di noi, ma era fondamentale riprendere col piede giusto» View this post on Instagram Felici di aver ricominciato! Abbiamo ancora molto lavoro per arrivare a dare il meglio di noi, ma era ... Leggi su calcionews24

juventusfc : Tornano le Juventus Women! ?? Domani contro l'Hellas Verona comincia il campionato delle nostre ragazze ?? Loro so… - JuventusTV : É cominciato il campionato delle @JuventusFCWomen! ?? Siamo live con #VeronaJuve! Qui ? - JuventusTV : Gli allenamenti con la prima squadra delle @JuventusFCWomen e la trasferta in Francia: tutta l'emozione di Nicole S… - CristianCegagge : RT @PeppeMur84: Buona la prima della Juventus women che va a vincere 2-0 a casa del Verona. Reti bianconere di bomber Cristiana Girelli e A… - Sicilianodoc7 : RT @JuventusTV: É cominciato il campionato delle @JuventusFCWomen! ?? Siamo live con #VeronaJuve! Qui ? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Women Hellas Verona-Juventus Women 0-2 LIVE: bis di Caruso, uno-due micidiale! Juventus News 24 Napoli Femminile, non è buona la prima in Serie A: k.o. a Bari

Si sono giocate oggi le prime gare valide per la prima giornata di Serie A Femminile. Esordio con vittoria per la Juventus Women, che si è imposta in trasferta sul campo dell’Hellas Verona. Decisive l ...

NAPOLI FEMMINILE - Esordio con sconfitta, azzurre ko 1-0 a Bari

Si sono giocate oggi le prime gare valide per la prima giornata di Serie A Femminile. Esordio con vittoria per la Juventus Women, che si è imposta in trasferta sul campo dell’Hellas Verona. Decisive l ...

Si sono giocate oggi le prime gare valide per la prima giornata di Serie A Femminile. Esordio con vittoria per la Juventus Women, che si è imposta in trasferta sul campo dell’Hellas Verona. Decisive l ...Si sono giocate oggi le prime gare valide per la prima giornata di Serie A Femminile. Esordio con vittoria per la Juventus Women, che si è imposta in trasferta sul campo dell’Hellas Verona. Decisive l ...