Juventus Under 23, Zauli è il nuovo allenatore: il comunicato (Di sabato 22 agosto 2020) Zauli nuovo allenatore della Juventus U23: ora è ufficiale. Il tecnico viene promosso dalla Primavera bianconera Lamberto Zauli è il nuovo tecnico della Juventus U23, ora è anche ufficiale. Il tecnico viene promosso dalla Primavera bianconera, di seguito il comunicato. «Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo scorso anno alla guida dell’Under 19, condotta in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League, continuerà ad accompagnare nel ... Leggi su calcionews24

