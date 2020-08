Juventus U23, Zauli è ufficialmente il nuovo allenatore (Di sabato 22 agosto 2020) Juventus U23 – La società targata Andrea Agnelli ha ufficializzato l’ingaggio di Lamberto Zauli. Il tecnico prende il posto di Andrea Pirlo che ha sostituto Maurizio Sarri. Zauli è stato ritenuto il miglior profilo dopo l’ottimo lavoro svolto alla guida dell’Under 19. Juventus U23: il comunicato ufficiale «Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo scorso anno alla guida dell’Under 19, condotta in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League, continuerà ad accompagnare nel percorso di crescita i ragazzi con cui ha lavorato nell’ultima ... Leggi su juvedipendenza

La Juventus completa il domino delle panchine: dopo l'improvvisa promozione di Pirlo alla guida della Prima squadra bianconera, sarà Lamberto Zauli a prendere il suo posto come allenatore dell'Under 2 ...

Quando lo scorso 30 luglio la Juventus ha affidato la panchina della sua U23 ad Andrea Pirlo, in pochi probabilmente avrebbero immaginato che meno di un mese dopo in casa bianconera la situazione, alm ...

