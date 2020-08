Juventus U23, Lamberto Zauli è il nuovo allenatore (Di sabato 22 agosto 2020) Sarà Lamberto Zauli a guidare la Juventus U23 nella prossima stagione in Serie C. Nel comunicato ufficiale del club bianconero si legge che “contestualmente alla nomina di Zauli ad allenatore, la gestione della Seconda Squadra bianconera viene affidata al nuovo Under23s Manager, Giovanni Manna”. Nello staff anche Cristiano Lupatelli come preparatore dei portieri. Lo staff allenatore: Zauli Lamberto Vice allenatore: Conte Mirko Preparatore Atletico: Cellio Stefano Preparatore Atletico: Palazzolo Daniele allenatore Portieri: Lupatelli Cristiano Leggi su sportface

