Juventus Primavera, Andrea Bonatti è il nuovo tecnico (Di sabato 22 agosto 2020) Juventus Primavera, Andrea Bonatti è il nuovo tecnico: Lamberto Zauli, invece, sarà il nuovo tecnico della Juve under 23 Andrea Bonatti è il nuovo tecnico della Juventus Primavera. L’ex allenatore dell’under 16 ha preso il posto di Lamberto Zauli, a sua volta promosso in Under 23. Inoltre la compagine bianconera ha anche ufficializzato lo staff per la prossima stagione. Ecco i componenti: Under 19 Allenatore: Bonatti Andrea Vice Allenatore: Sacchini Edoardo Preparatore Atletico: Teoli Ivan Preparatore Atletico: Vetri Stefano Allenatore Portieri: Borri Daniele Leggi su ... Leggi su calcionews24

La Juventus Under-23 ha un nuovo allenatore, si tratta di Lamberto Zauli. Ad annunciarlo è lo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale emesso nel pomeriggio sul proprio sito e sulle principa ...

L'ex allenatore della Primavera bianconera prende il posto di Pirlo, al quale è stata affidata la prima squadra. Nella passata stagione ha portato l'U19 per la prima volta nella sua storia agli ottavi ...

