Juventus, Pirlo si affida agli ex compagni: la chiamata al campione del mondo… (Di sabato 22 agosto 2020) Andrea Pirlo chiama, Alessandro Nesta risponde? Sarebbe questa l'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport in merito alle intenzioni del nuovo allenatore della Juventus che è al lavoro per completare il proprio staff tecnico. Non solo Roberto Baronio e Igor Tudor, il Maestro avrebbe telefonato anche all'attuale mister del Frosinone.Juventus: Pirlo chiama Nestacaption id="attachment 1004647" align="alignnone" width="726" Nesta (getty mages)/captionSecondo quanto si apprende Andrea Pirlo avrebbe intenzione di portare in bianconero Alessandro Nesta, attuale mister del Frosinone. Il neo tecnico della Juventus vorrebbe un vice allenatore di peso e si è mosso in prima persona telefonando proprio al tecnico del Frosinone, reduce dalla delusione per la sconfitta nella finale ... Leggi su itasportpress

