Juventus, non solo Tudor: Pirlo vuole l’ex bandiera milanista nel suo staff (Di sabato 22 agosto 2020) Juventus – La nuova Juve di Andrea Pirlo prende forma. Mentre Paratici cerca di costruire una squadra pronta per il nuovo tecnico, lo staff bianconero prendere forma. Tanti sono i nomi fatti da Andrea Pirlo per il suo staff tecnico, dopo Tudor potrebbe arrivare un altro grande campione. Pirlo si sta circondando di esperienza, questa è la parola chiave. Esperienza sia da calciatore che da allenatore/assistente. Con Roberto Baronio già nello staff ed Igor Tudor che si è liberato dall’Hajduk Spalato ed è pronto ad entrare a far parte della squadra di Andrea Pirlo, manca ora un secondo “di peso” in quello che sarà lo staff ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #Vidal // Juventus are NOT interested in signing Vidal ?????@GoalItalia @goal - forumJuventus : La Juventus ha deciso di terminare i contratti di Higuain e Khedira, non più nel progetto tecnico di Pirlo. Si cerc… - AAlciato : Quelli che godono perché l’Inter ha perso. Quelli che tifavano contro l’Atalanta. Quelli che esultano per Juventus,… - Jack91x : RT @SiavoushF: Io non capisco come fate a dare ragione a Conte quando non si vuole giocare un titolo contro Pirlo. Sono il primo a sostener… - tommaso14bg : RT @AAlciato: Quelli che godono perché l’Inter ha perso. Quelli che tifavano contro l’Atalanta. Quelli che esultano per Juventus, Napoli e… -