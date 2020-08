Juventus, l’indiscrezione del Corriere dello Sport: Pirlo vuole Nesta nello staff (Di sabato 22 agosto 2020) Non solo Roberto Baronio e Igor Tudor. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo vuole un vice allenatore di peso per la sua prima avventura sulla panchina bianconera. Il nome sulla lista del tecnico per completare il suo staff è quello di Alessandro Nesta, attuale allenatore del Frosinone. “Il contatto tra Pirlo e Nesta, raccontano i rumors, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi – si legge sul Corriere dello Sport -. Ma il tecnico del Frosinone, avendo in quel momento altre priorità, avrebbe preso tempo per concentrarsi esclusivamente sulla corsa alla serie A. Avrebbe rimandando la ... Leggi su sportface

