Juventus, la mossa di Pirlo: Nesta come vice allenatore (Di sabato 22 agosto 2020) , un altro campione del mondo per completare il prossimo staff bianconero Andrea Pirlo sta cercando di completare il nuovo staff in vista della prossima stagione. Il nuovo allenatore della Juventus – si legge in taglio basso sul Corriere dello Sport in edicola oggi – potrebbe entrare a far parte del nuovo organico dei bianconeri. Al momento è solo un’idea, ma Pirlo vuole esperienza in panchina. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro della squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ItaSportPress : Juventus, la mossa per Pogba: bianconeri pronti al sacrificio - - francescolegno : Calciomercato Juventus, dalla Spagna: mossa shock di Dybala - infoitsport : Dzeko, riflessioni in corso: Inter, Juventus o Atletico Madrid, chi farà la prima mossa? - infoitsport : Calciomercato Juventus, dalla Spagna: mossa shock di Dybala - Dalla_SerieA : Juve, dubbio Douglas Costa: United, ma può restare - -