Juventus, Higuain è un peso: senza offerte per l’addio servirà la buonuscita (Di sabato 22 agosto 2020) In casa Juventus si continua a lavorare sul fronte offensivo per regalare un nuovo centravanti ad Andrea Pirlo. Chi, invece, sembrerebbe esser destinato a lasciare i bianconeri è Gonzalo Higuain. La partenza del Pipita potrebbe scatenarsi in un vero e proprio tormento per la Juve: stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, in mancanza di offerte il Pipita con tutta probabilità rescinderà il contratto. Ma per convincere Higuain a rinunciare all’ingaggio da 7,5 milioni si dovrà trattare su una ricca buonuscita: un argomento piuttosto caldo che dovrà essere messo in conto dalla società bianconera. Leggi su sportface

