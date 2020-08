Juventus, asse con la Roma: i giallorossi puntano il difensore (Di sabato 22 agosto 2020) MERCATO Juventus – La Juventus adesso cerca di piazzare alcuni esuberi per fare cassa. I bianconeri hanno l’intenzione di incassare un tesoretto succoso da poi reinvestire in altre operazioni. Tra queste c’è anche la possibile partenza di Cristian Romero: la Roma si fa avanti e oltre al centrale sondato il terreno per un altro difensore della Juve. Mercato Juve: Romero piace alla Roma, De Sciglio defilato Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero la Roma di Fonseca avrebbe adocchiato Romero per rinforzare la retroguardia. Il difensore, reduce dall’ultima stagione al Genoa, sarebbe il perfetto identikit tracciato per l’organico giallorosso. Leggi anche: Bernardeschi Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Juventus asse Roma-Juventus, asse di mercato a Londra: con Zaniolo, interesse bianconero per Florenzi Sport Fanpage Conte saluta Lugano, lo attende la Juve U23

Il sempre caldo asse Lugano-Juventus ha condotto a un nuovo affare tra le due squadre. Mirko Conte, finora vice allenatore dei sottocenerini, è infatti il nuovo assistente di Lamberto Zauli, tecnico d ...

Calciomercato Serie A: il punto della situazione sulle trattative

Milan in chiusura per Aurier, Lazio ai dettagli per Feres. Milik chiede 5 milioni alla Roma mentre la Juventus punta forte su Dzeko. MILANO – Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo settembre ...

