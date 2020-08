Juventus, Arthur stangato dalla polizia: patente ritirata e multa dopo l’incidente con la Ferrari (Di sabato 22 agosto 2020) Brutte notizie per Arthur, il centrocampista brasiliano della Juventus arrivato a Torino nell’operazione che condotto Miralem Pjanic al Barcellona. David Ramos/Getty ImagesIl giocatore sudamericano è finito su tutti i giornali in questi giorni per un incidente al volante della sua Ferrari, che gli ha causato il ritiro della patente per 8 mesi oltre ad una multa di 1200 euro per essere risultato positivo all’alcol test. Secondo quanto riferito dal quotidiano AS, Arthur rischia di dover frequentare un corso di riabilitazione, con l’obiettivo di riottenere l’idoneità per tornare a guidare. Lunedì intanto inizierà la sua nuova avventura con la maglia della Juventus, con la quale proverà a dimenticare gli ... Leggi su sportfair

