Juve, nessuna offerta per Higuain. Il club tratta per una buonuscita (Di sabato 22 agosto 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, il futuro di Gonzalo Higuain non sarà più in bianconero, a prescindere dalla volontà dell’attaccante argentino. La Juve nei prossimi giorni intavolerà una trattativa per un buonuscita che consenta la rescissione del contratto. “Gonzalo Higuain non farà più parte della rosa della Juventus. Non ci sono possibilità che il Pipita riesca, come l’anno scorso, a confermarsi in squadra, opponendosi a qualsiasi soluzione di mercato. Davanti al centravanti, ora, ci sono solo due strade: accettare la cessione (anche se in questo momento non ci sono offerte) o la rescissione del contratto con la Juventus. Ovviamente con una buonuscita ed è proprio quella ... Leggi su ilnapolista

L’Inter perde male la sua finale, quasi non la gioca. A dimostrazione che manca a tutti un gradino per essere da parte finale di Champions. Non è ancora il tempo di raccogliere, il Siviglia porta anzi ...

Canovi: "La Juve con Pirlo ha avuto coraggio. Esagerato parlare di fallimento di Sarri. Paratici andrebbe bene per la Roma"

L'operatore di mercato Dario Canovi?, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato anche del futuro della Juventus: "Pirlo? La Juve ha avuto il coraggio che altri non hanno avuto. Spesso questo tipo di ...

