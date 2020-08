Justice League: il trailer leaked del montaggio del film di Zack Snyder (Di sabato 22 agosto 2020) Il primo full trailer dello Snyder Cut verrà presentato al DC FanDome, evento che vedrà protagonisti anche Zack Snyder e alcuni attori di Justice League. Durante l'evento DC FanDome, Zack Snyder presenterà tra qualche ora il trailer ufficiale dello Snyder Cut, ovvero di quella che sarebbe stata la versione di Justice League se il regista fosse riuscito ad ultimare il film e ad occuparsi della post-produzione. Online, tuttavia, è apparso il filmato in anteprima e il video leaked è diventato immediatamente virale su Twitter, in attesa di scoprire se si tratta del video ufficiale o di un ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Justice League

Lo Snyder Cut della Justice League è stato mostrato con il trailer ufficiale in anticipo sui tempi per via di un leak che ha rivelato il video: guardiamolo insieme. VIDEO di Tommaso Pugliese — 22/08/2 ...È arrivato online accompagnato dalle note di Hallelujah, il celeberrimo brano di Leonard Cohen, il trailer dell’attesissima Snyder Cut di Justice League, il film corale dedicato ai supereroi della DC ...