Justice League: è finalmente arrivato il trailer della Snyder Cut (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo il trailer di Wonder Woman, Warner Bros. ha diffuso il trailer ufficiale della versione Snyder Cut di Justice League. Confermato poche settimane fa, il progetto rappresenta un nuovo montaggio del film del 2017. Il breve filmato, diffuso durante il DC FanDome, era trapelato qualche ora prima, per poi essere totalmente eliminato. https://youtu.be/z6512XKKNkU Nel trailer - accompagnato dalla canzone Hallelujah di Leonard Cohen - possiamo vedere il nuovo aspetto di Steppenwolf - il terribile villain del film -, Superman con un costume nero e diverse scene escluse dal film uscito qualche anno fa. Il disegno del nemico degli eroi è in effetti quello che il regista aveva inizialmente concepito, prima che venisse drasticamente modificato. ... Leggi su optimagazine

