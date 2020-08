John Travolta balla con la figlia Ella. Il primo post dopo la morte della moglie: 'Era la cosa preferita di Kelly' (Di sabato 22 agosto 2020) John Travolta balla con la figlia Ella : il video, pubblicato dall'attore su Instagram, è il primo dalla morte dElla moglie Kelly. 'Ella e io balliamo in ricordo dElla mamma. Una delle cose preferite ... Leggi su leggo

John Travolta balla con la figlia Ella. Il primo post dopo la morte della moglie: «Era la cosa preferita di Kelly»

John Travolta balla con la figlia Ella: il video, pubblicato dall'attore su Instagram, è il primo dalla morte della moglie Kelly. "Ella e io balliamo in ricordo della mamma. Una delle cose preferite d ...

John Travolta balla con la figlia Ella: il video, pubblicato dall'attore su Instagram, è il primo dalla morte della moglie Kelly. "Ella e io balliamo in ricordo della mamma. Una delle cose preferite d ...

John Travolta balla con la figlia Ella: il video, pubblicato dall'attore su Instagram, è il primo dalla morte della moglie Kelly. "Ella e io balliamo in ricordo della mamma. Una delle cose preferite d ...