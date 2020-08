Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro e Adam Driver con Lady Gaga per l’omicidio Gucci (Di sabato 22 agosto 2020) Non solo Lady Gaga. Ridley Scott, deciso a raccontare la storia di Patrizia Reggiani, vedova Gucci, avrebbe chiamato a sé i migliori talenti di Hollywood. Il regista, che alla donna più eclettica della musica internazionale ha affidato il ruolo dell’ex moglie di Maurizio Gucci, avrebbe ingaggiato Robert De Niro e Al Pacino. Poi, per contentare le leve più giovani, Jared Leto e Adam Driver. Quali parti abbia affidato loro, le indiscrezioni non lo dicono. Leggi su vanityfair

heavilystrong : RT @awkmen: Gesù Crì è dedicata a Jared Leto 100% confirmed - AnnaxLGxTS : RT @MissOHaras: Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Huston and Reece Carney in trattative per affiancare #LadyGaga nel… - okaycomputerr : RT @awkmen: Gesù Crì è dedicata a Jared Leto 100% confirmed - awkmen : Gesù Crì è dedicata a Jared Leto 100% confirmed - Silvia_Gastaldi : @lostintoyouuu Jared e Shannon Leto -

Ultime Notizie dalla rete : Jared Leto L'attore Jared Leto interpreterà Andy Warhol Artribune “Gucci” di Ridley Scott. Dopo Lady Gaga nel cast anche Robert De Niro, Al Pacino e Adam Driver

Annunciato a fine 2019, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci – con protagonista Lady Gaga e previsto per novembre 2021 – si arricchisce di nuovi particolari. Nonostante il regista inglese ...

Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro e Adam Driver con Lady Gaga per l'omicidio Gucci

Ridley Scott ha deciso di girare un film che racconti l'omicidio di Maurizio Gucci, assassinato per volere dell'ex moglie. Il film dovrebbe uscire il 24 novembre 2021, con la popstar nei panni della v ...

Annunciato a fine 2019, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci – con protagonista Lady Gaga e previsto per novembre 2021 – si arricchisce di nuovi particolari. Nonostante il regista inglese ...Ridley Scott ha deciso di girare un film che racconti l'omicidio di Maurizio Gucci, assassinato per volere dell'ex moglie. Il film dovrebbe uscire il 24 novembre 2021, con la popstar nei panni della v ...