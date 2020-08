James Wan: maestro dell’horror moderno | I registi del decennio (Di sabato 22 agosto 2020) La nostra rubrica, dedicata ai registi che più hanno definito il decennio appena trascorso, si sofferma oggi su James Wan, autore di film come Saw, The Conjuring ed Aquaman Oggi andremo ad analizzare colui che è considerato un maestro moderno del genere Horror, James Wan. Autore di film fondamentali per il genere come Saw (2004) o The Conjuring (2013), negli ultimi anni si è espresso anche nel campo dei grandi blockbuster. Stiamo parlando di Fast & Furious 7 (2015) e di Aquaman (2018), entrambi in grado di raggiungere il miliardo nel mondo. James Wan, come tanti altri registi che poi si sono stabilmente inseriti nel settore, ha trovato fortuna grazie a talento, versatilità e ottime idee. Da rimarcare, in particolare, la ... Leggi su tuttotek

