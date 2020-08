Jack Sherman: muore a 64 anni il primo chitarrista dei Red Hot Chili Peppers (Di sabato 22 agosto 2020) Si spegne a 64 anni, per cause ancora da accertare, Jack Sherman, chitarrista del primo album dei Red Hot Chili Peppers. Immediata la reazione del gruppo, che ha scelto di dedicare all’artista un lungo messaggio di cordoglio attraverso Instagram: «Noi della famiglia dei RHCP vorremmo augurare a Jack Sherman un viaggio tranquillo nei mondi al di là, perché non è più tra noi», scrivono sul loro profilo. Leggi su vanityfair

fanpage : È morto Jack Sharman il chitarrista dei #redhotchilipeppers - RaiNews : #jacksherman contribuì a gran parte dei successi della band - kospeti : RT @RepSpettacoli: È morto il chitarrista Jack Sherman, ex Red Hot Chili Peppers - serena_scorzoni : RT @RaiNews: #jacksherman contribuì a gran parte dei successi della band - Nibbionero : RT @fanpage: È morto Jack Sharman il chitarrista dei #redhotchilipeppers -