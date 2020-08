Israele, nuove opportunità per le imprese italiane: il 1° settembre incontro web (Di sabato 22 agosto 2020) L’Ambasciata d’Italia in Israele e l’Agenzia ICE – in collaborazione con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, la Camera di Commercio e Industria Israele-Italia e alcuni partner privati – organizza il webinar Accelerate in Israel, che si terrà martedì 1° settembre dalle 9 alle 10 (orario italiano). Il webinar illustrerà le modalità di partecipazione al bando per il finanziamento di un periodo di dieci settimane di accelerazione in Israele per start-up italiane, sulla base dell’accordo italo-israeliano di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica. L’iniziativa sarà l’occasione per ricevere informazioni sul programma di accelerazione, che inizierà a gennaio 2021: si ... Leggi su ildenaro

Valeria93113820 : @rubio_chef @Gazzetta_it @giroditalia @LeTour E pure l'Atalanta sceglie uno sponsor sionista - bianca_caimi : RT @cjmimun: Israele: senza accordo Likud-Blu Bianco verso nuove elezioni - cjmimun : Israele: senza accordo Likud-Blu Bianco verso nuove elezioni - ANSA_med : Israele: senza accordo Likud-Blu Bianco verso nuove elezioni. Manca intesa su bilancio, si aggrava crisi della magg… - Lola_Pirone : La situazione nella Striscia di Gaza è molto difficile: Israele ha bloccato i rifornimenti di gasolio, a causa di n… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele nuove Israele, nuove proteste a Gerusalemme contro Netanyahu Yahoo Notizie Covid: la condizione per riaprire la scuola in sicurezza

Ritorno a scuola in tempi di covid: esempi virtuosi e no in altri Paesi del mondo e l'importanza dei livelli di trasmissione del virus per la sicurezza di tutti. L'uso delle mascherine, l'igiene delle ...

Lo scacchiere libico e le mosse di Turchia (e Haftar). L’analisi di Valori

Haftar teme la perdita di sostegno da parte dei suoi sostenitori internazionali, che ormai non sperano più in una riunificazione della Libia sotto la direzione politico-militare dello Lna di Bengasi H ...

Ritorno a scuola in tempi di covid: esempi virtuosi e no in altri Paesi del mondo e l'importanza dei livelli di trasmissione del virus per la sicurezza di tutti. L'uso delle mascherine, l'igiene delle ...Haftar teme la perdita di sostegno da parte dei suoi sostenitori internazionali, che ormai non sperano più in una riunificazione della Libia sotto la direzione politico-militare dello Lna di Bengasi H ...