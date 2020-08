Ispanico muore durante l’arresto negli Usa. La famiglia Floyd: “Di nuovo?” (Di sabato 22 agosto 2020) L’uomo, 28 anni, con moglie e figli, soffriva di schizofrenia. E’ morto sull’asfalto rovente Leggi su ilsecoloxix

Un 28enne è morto in Arizona dopo essere stato fermato dalla Polizia che lo ha tenuto bloccato a terra contro l’asfalto rovente per sei minuti. Lo riferisce l’Independent. Ramon Timothy Lopez era stat ...Fa discutere negli Stati Uniti la morte di un 28enne ispanico, Ramon Timothy Lopez, deceduto in custodia della polizia a Phoenix, in Arizona, dopo essere stato tenuto dagli agenti per sei minuti sull’ ...