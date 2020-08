Isabella Rossellini: «A Venezia il film sulla mia famiglia» (Di sabato 22 agosto 2020) Isabella Rossellini: la famiglia, la carriera, l'amore sfoglia la gallery Una passeggiata fra i resti di Pompei che è un viaggio indietro nel tempo, ma mostra anche quanto gli antichi fossero più avanti di ciò che ci hanno insegnato i libri di scuola. La guida è ideale: Isabella Rossellini, bellezza postmoderna però legatissima al passato, cosmopolita ma saldamente ancorata alle sue radici italiane. È lei a fare da Virgilio nel documentario Pompei – Eros e Mito diretto da Pappi Corsicato e ... Leggi su iodonna

