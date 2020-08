Isabella Ferrari, anche il terzo figlio Giovanni ha la bellezza della mamma (Di sabato 22 agosto 2020) Classe ed eleganza nel cinema italiano? Difficile non pensare immediatamente ad Isabella Ferrari, talentuosa attrice di grandissima fama e dotata di uno sconfinato fascino. La sua è tuttora una bellezza ipnotizzante: la maturità invece di svilire la sua avvenenza l’accresce di giorno in giorno, vestendola di una nuova luce. Oltre ad aver accumulato grandi traguardi in ambito professionale, la stella della cinepresa è riuscita anche a dare vita ad una numerosa famiglia. Isabella Ferrari ha vissuto due relazioni importanti: prima con lo stilista Massimo Osti, dal quale nel 1995 è nata la primogenita Teresa, la loro storia è giunta al capolinea e nel 2005 lui venne tragicamente a mancare. L’affascinante interprete poi, su ... Leggi su tuttivip

Ultime Notizie dalla rete : Isabella Ferrari Isabella Ferrari, anche il terzo figlio Giovanni ha la bellezza della mamma TuttiVip Umbria, tutto esaurito al Festival dei Due Mondi

Il teatro romano di Spoleto venerdì 21 agosto ha fatto da cornice con un sold out a “I Messaggeri” di Emma Dante. Sabato 22, alle ore 20.30 in piazza Duomo, “Arianna, Fedra, Didone” con Isabella Ferra ...

Baby 3, season finale su Netflix dal 16 settembre con tante sorprese

Non c’è niente che ti leghi a una persona più di un segreto. E la terza stagione di Baby, quella finale, di segreti ne svelerà parecchi. Poche ore fa infatti è arrivato l’annuncio, attraverso un trail ...

