Isabella Ferrari, anche il terzo figlio Giovanni ha la bellezza della mamma (Di sabato 22 agosto 2020) Classe ed eleganza nel cinema italiano? Difficile non pensare immediatamente ad Isabella Ferrari, talentuosa attrice di grandissima fama e dotata di uno sconfinato fascino. La sua è tuttora una bellezza ipnotizzante: la maturità invece di svilire la sua avvenenza l’accresce di giorno in giorno, vestendola di una nuova luce. Oltre ad aver accumulato grandi traguardi in ambito professionale, la stella della cinepresa è riuscita anche a dare vita ad una numerosa famiglia. Isabella Ferrari ha vissuto due relazioni importanti: prima con lo stilista Massimo Osti, dal quale nel 1995 è nata la primogenita Teresa, la loro storia è giunta al capolinea e nel 2005 lui venne tragicamente a mancare. L’affascinante interprete poi, su ... Leggi su tuttivip

GabriellaZonno : #IsabellaFerrari, grandissima attrice: - killmebyourname : @fvnzioniamo Isabella Ferrari - __davidxx__ : isabella figa atomica ferrari in valentino mi vuole morto - nicolo_bellon : RT @Gavatzony: Non so cosa stiano aspettando a produrre la versione italiana di 'The Simple Life' con Monica Bellucci e Isabella Ferrari. h… - LauryeMal : RT @Gavatzony: Non so cosa stiano aspettando a produrre la versione italiana di 'The Simple Life' con Monica Bellucci e Isabella Ferrari. h… -

Ultime Notizie dalla rete : Isabella Ferrari Festival di Spoleto, la passione coraggiosa di Isabella Ferrari e Silvia Colasanti per il mito di “Arianna, Fedra, Didone” TuttOggi Festival di Spoleto, Isabella Ferrari e tre miti in piazza

L'inviata Paola Marinozzi Condividi Biennale Venezia: apre "Le Muse inquiete", una mostra per 125 anni di storia ...

Venezia 2020, torna l’International Starlight Cinema Award

Non solo Leoni: le eccellenze della settima arte vengono declinate e celebrate in diverse modalità durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre). Uno dei riconosc ...

L'inviata Paola Marinozzi Condividi Biennale Venezia: apre "Le Muse inquiete", una mostra per 125 anni di storia ...Non solo Leoni: le eccellenze della settima arte vengono declinate e celebrate in diverse modalità durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre). Uno dei riconosc ...