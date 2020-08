Irlanda, ministro e senatore si dimettono per non aver rispettato le misure anti-Covid a una cena con 80 persone (Di sabato 22 agosto 2020) Mercoledì scorso avevano partecipato a un evento di golf a cui poi era seguita una cena. Presenti oltre 80 persone, in piena violazione delle misure anti-Covid da poco varate nel loro Paese, l’Irlanda. È per questo che nelle scorse ore si sono dimessi il ministro dell’Agricoltura Dara Calleary e il senatore Jerry Buttimer. Sulla vicenda, ribattezzata ‘Golf Gate‘, la polizia ha annunciato l’apertura di un’inchiesta. Tra le restrizioni reintrodotte dal governo irlandese, infatti, si vietano gli incontri all’interno di gruppi superiori alle sei persone, mentre il limite precedente di 50 è stato mantenuto solo per eventi come matrimoni e cerimonie religiose. L’Irish ... Leggi su ilfattoquotidiano

