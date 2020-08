Inter-Siviglia, Bastoni sui social: “Fa male. Ma ci rialzeremo. Forza Inter” (Di sabato 22 agosto 2020) Alessandro Bastoni esterna su Instagram tutta la sua delusione per la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Un breve messaggio del difensore nerazzurro, che anche ieri è stato uno dei migliori in campo: “Fa male. Ma ci rialzeremo. Forza Inter”. View this post on Instagram Fa male. Ma ci rialzeremo. Forza Inter ⚫️🔵 A post shared by Alessandro Bastoni (@alessandroBastoni) on Aug 22, 2020 at 1:47am PDT Leggi su sportface

