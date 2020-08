Inter, Pistocchi sul destino di Conte: “Potrebbe andare al Manchester United” (Di sabato 22 agosto 2020) Maurizio Pistocchi si sbilancia circa il futuro di Antonio Conte con quest’ultimo palesemente ai ferri corti con l’Inter. Interpellato circa il destino dell’ex Juventus, il giornalista ha citato le sue fonti personali: “Mi dicono che potrebbe andare al Manchester United”. Sarebbe dunque in bilico la posizione di Ole Gunnar Solskjaer, uscito in semifinale proprio contro il Siviglia vincitore dell’Europa League. Non resta dunque che aspettare quei 2-3 giorni citati nel postpartita da Conte per saperne di più circa il suo futuro da allenatore. Mi dicono che potrebbe andare al ManchUtd — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) August 21, 2020 Leggi su sportface

