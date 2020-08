Inter, Lukaku diserta la premiazione: “Era molto deluso e arrabbiato” (Di sabato 22 agosto 2020) Sta facendo molto discutere, sia in Italia che all’estero, la decisione di Romelu Lukaku di disertare la premiazione e la medaglia post Inter-Siviglia. L’attaccante belga non ha poi parlato ai microfoni all’Interno del postpartita, ma è stato Antonio Conte a motivare la sua azione: “Ho parlato con Romelu e i ragazzi. Lui era molto deluso e arrabbiato, ecco perché credo sia anche normale reagire così. Ma devono prendere questa gara come spunto per crescere”. Delusione comprensibile per il centravanti che, dopo aver portato in vantaggio l’Inter su rigore, ha sostanzialmente deciso la finale in negativo deviando in rete la rovesciata di Diego Carlos valida per il 3-2 finale. Leggi su sportface

