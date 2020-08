Inter, lo sfottò dei tifosi dello United: “Ecco il Lukaku che conosciamo” (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo la finale persa in Europa League contro il Siviglia, Romelu Lukaku è al centro dei riflettori, ma non come avrebbe sperato. Il centravanti belga dell’Inter, che ha aperto e chiuso il match con l’autogol sulla rovesciata di Diego Carlos, è vittima di molti sfottò, tra questi ci sono anche quelli dei suoi ex tifosi del Manchester United che sui social si sono fatti grasse risate per la sorte del club nerazzurro e del suo attaccante: “Lukaku segna come Ole in finale, peccato che sia nella porta sbagliata“, sbeffeggia qualcuno paragonando la deviazione decisiva del belga a quella di Solskjaer che nel 1999 ha regalato il Treble allo United nella finale di Champions contro il Bayern. E ancora: “Finalmente il primo controllo di ... Leggi su sportface

tuttosport : #Inter ko in finale di #EuropaLeague: per #Conte sfottò e ironie sui social ?? - Gazzetta_it : #SivigliaInter: Banega-Conte, lite furibonda durante la finale di #EuropaLeague e sfottò... per il parrucchino… - _IlBoris : RT @gumas75: Da anni vengo sfottuto in quanto milanista, periodo è quello che è. Accetto sempre tutto, ridendoci anche su. All’Inter ho sem… - jason05_ : E ripeto, non è uno sfottò che riguarda l'Inter. L'Inter è un effetto collaterale. Sono anni che c'è una grande sop… - sportface2016 : #Inter, sfottò social del padre di #Icardi -

