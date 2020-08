Inter ko in finale di Europa League e la Juventus… si vendica: spuntano i complimenti social al Siviglia [FOTO] (Di sabato 22 agosto 2020) Sono passati tre anni da quel tweet arrivato dopo la finale di Cardiff, quando la Juve fu sconfitta in finale di Champions League dal Real Madrid. Immediato nel post gara il messaggio di complimenti dell’Inter per i blancos, una mossa che sicuramente non piacque ai bianconeri, considerando quanto successo ieri sera dopo la finale di Europa League. La squadra campione d’Italia infatti si è complimentata con il Siviglia, togliendosi dopo tre anni un sassolino ingombrante dalla propria scarpa. Una vendetta social che acuisce senza dubbio la rivalità tra Inter e Juve, pronta a rinnovarsi l’anno prossimo nella lotta scudetto. L'articolo Inter ko in ... Leggi su sportfair

