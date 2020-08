Inter, il Siviglia rimanda la festa: il progetto di Suning continua (Di sabato 22 agosto 2020) Il progetto di Suning per un’Inter vincente va avanti C’è tanta amarezza in casa Inter dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Il futuro del club nerazzurro guidato dal colosso cinese Suning è più che roseo, con la famiglia Zhang pronta a mandare avanti il progetto di crescita sperando di poter alzare un trofeo il prima possibile. “Poteva diventare il più giovane presidente dell’Inter a mettere un trofeo in bacheca, ma visto come la sua famiglia sta costruendo il club e la squadra, non è un’eresia dire che l’appuntamento è solamente rimandato. Con o senza Antonio Conte. Steven Zhang sognava un’altra notte da Disneyland ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - elparon1899 : RT @PIERPARDO: Non so se batterà #Siviglia (non è un dettaglio, ovvio). Ma intanto: 1 Sfogo #Conte era sincero (non si accontenta mai) 2 Cr… - 13mari81 : RT @salvinimi: L'allenatore della Siviglia confessa 'Abbiamo offerto 4 panini alla mortadella a Salvini perché facesse gli auguri a Inter' -