Inter, il futuro di Ausilio è incerto: lo vuole la Roma di Friedkin (Di sabato 22 agosto 2020) Non solo Antonio Conte. In casa Inter tiene banco anche il futuro del direttore sportivo Piero Ausilio. Come riporta Sky Sport, il ds nerazzurro ha un contratto fino al 2022 ma è corteggiato anche dalla nuova Roma di Dan Friedkin che vorrebbe affidargli la direzione sportiva del club giallorosso. Saranno giorni decisivi dunque anche per Ausilio, che dopo 15 anni consecutivi in nerazzurro potrebbe scegliere di cambiare squadra. La Roma è alla finestra. Leggi su sportface

