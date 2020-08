Inter, Godin da record: sesto calciatore nella storia a segnare sia in finale di Europa League sia in quella di Champions (Di sabato 22 agosto 2020) Una notte amara per l'Inter che perde la finale di Europa League dopo averla sognata e sfiorata. La squadra di Conte si è arresa all'esperienza del Siviglia, capace del sesto trionfo nella competizione. Un k.o. che porta diversi aspetti da analizzare per il futuro ma anche una piccola, personalissima, gioia per Diego Godin, centrale difensivo nerazzurro. Infatti, l'ex Atletico Madrid mette a segno un gol, quello del momentaneo 2-2, e un record.Godin: gol in finale di Europa League e Championscaption id="attachment 1010475" align="alignnone" width="684" Godin (getty images9/captionDopo un avvio di stagione non proprio da ricordare, ... Leggi su itasportpress

