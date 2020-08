Inter, due tifosi ad accogliere la squadra in aeroporto: «Forza Antonio» – VIDEO (Di sabato 22 agosto 2020) L’Inter è rientrata nella notte a Milano e ad accoglierli c’erano due tifosi Interisti che hanno ringraziato Antonio Conte L’Inter è rientrata nella notte a Milano dopo l’amara finale di Europa League persa contro il Siviglia. Tutti i giocatori nerazzurri si sono diretti verso il pullman del club con la testa china e il morale sotto i tacchi. Due tifosi dell’Inter hanno aspettato la squadra all’esterno dell’aeroporto incitando Antonio Conte, il quale ha ricambiato con un gesto della mano all’indirizzo dei due supporters. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

