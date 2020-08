Inter-Conte, lunedì il faccia a faccia: il divorzio sembra inevitabile, sullo sfondo già il nome del sostituto (Di sabato 22 agosto 2020) E’ più grave del previsto. Il rapporto tra l’Inter e Antonio Conte sembrava ai minimi storici già prima della finale di Europa League contro il Siviglia, dopo la sconfitta contro gli spagnoli e le dichiarazioni dell’allenatore la situazione è ancora di più peggiorata. Le parole dell’allenatore lasciano pochi dubbi all’Interpretazione, alcuni passaggi sono da approfondire. “A tutto c’è un limite, devo chiarire senza alcun rancore. Comunque sarò sempre grato a chi mi ha dato l’opportunità di allenare l’Inter”. Frasi chiare, chiarissime. Che sembrano proprio quelle di un addio. “Adesso cercheremo di pianificare il futuro, con o senza di me. E’ stata un’annata ... Leggi su calcioweb.eu

