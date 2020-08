Inter, anche il futuro del ds Piero Ausilio è ancora incerto (Di sabato 22 agosto 2020) Il futuro del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è ancora incerto e potrebbe anche lasciare il club nerazzurro Aria di rivoluzione in casa Inter dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro è incerto non solo per il tecnico Antonio Conte ma anche per il direttore sportivo, Piero Ausilio. Il dirigente ha un contratto valido fino al 2022 ma è corteggiato dalla nuova proprietà della Roma guidata da Friedkin. Ausilio potrebbe così lasciare l’Inter dopo ben 15 anni. In questi giorni conoscerà il proprio ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche Dall'Inghilterra: "Inter, anche il City su Lautaro: pronti 90 milioni" Corriere dello Sport Calcio: Inter; D'Ambrosio, ripartiremo con più cattiveria

Così il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, all'indomani del ko dei nerazzurri nella finale di Europa League contro il Siviglia. ''È stata una stagione intensa e anomala, dove ognuno di noi ha ...

Conte verso l’addio? “Io e l’Inter, idee diverse. Devo pensare alla mia famiglia"

Il tecnico nerazzurro alimenta i dubbi sul suo futuro: "Ringrazierò sempre per l'opportunità che mi è stata data, ma tante cose non mi sono piaciute e non voglio fare un altro anno così" Antonio Conte ...

