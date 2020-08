Inter, addio Conte ad un passo: scelto già il sostituto (Di sabato 22 agosto 2020) Il destino di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter sembrerebbe ormai essere scritto: la società nerazzurra avrebbe già contattato il sostituto Europa League che termina con l’amara sconfitta dell’Inter per mano del Siviglia di Lopetegui. I nerazzurri di Antonio Conte dopo il gol di Lukaku in apertura sembravano aver messo la partita nel binario giusto, ma poi si sono dovuti arrendere ai colpi di De Jong e la rovesciata di Diego Carlos, messa in rete per errore dal nove nerazzurro. Questa finale potrebbe essere stata l’ultimo atto dell’avventura di Conte sulla panchina dell’Inter. Le parole dell’allenatore nel post partita fanno pensare ad una separazione inevitabile che avverrà nei prossimi giorni. La ... Leggi su bloglive

