Insulti sessisti per la candidata Pd alle regionali in Toscana: “Tornatene in Colombia con un clandestino” (Di sabato 22 agosto 2020) Toscana, Insulti sessisti alla candidata Pd italo-Colombiana “Vattene a casa tua”, “Tornatene in Colombia con un clandestino”: sono solo alcuni degli Insulti che gli utenti di Facebook hanno rivolto a Monica Patino Gomez, avvocatessa 43enne di origini Colombiane – che vive a Firenze da 15 anni – e che ha annunciato la propria candidatura alle Elezioni regionali in Toscana con il Pd sui social. “Sono nata e cresciuta in Colombia ma vivo a Firenze da più di 15 anni ed è bello sentirsi parte attiva di questa città che è diventata la mia casa, che mi ha accolta nella sua amabile irriverenza, dove svolgo la professione di ... Leggi su tpi

