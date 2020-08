Influenza dai TROPICI: nostra analisi delle proiezioni Centro Meteo Europeo (Di sabato 22 agosto 2020) L’evoluzione proposta dal Centro Meteo Europeo indica prospettive di cambiamento per la fine del mese. Un cenno a novità si dovrebbero cominciare a mostrare nel corso della prossima settimana. Ma vediamo nel dettaglio le anomalie climatiche prospettate: TEMPERATURA A 2 METRI La proiezione dei prossimi 45 giorni propone temperature diffusamente superiori alla media climatica, con un’accentuazione dell’anomalia per la prima settimana di previsione, dove si realizzeranno delle forti avvezioni d’aria calda. Le anomalie positive, cioè farà più caldo rispetto alla media, proseguiranno, secondo il modello matematico, per tutto il mese di settembre. Questo favorirà il clima ideale per stare all’aria aperta. GEOPOTENZIALE 500 HPA Le ... Leggi su meteogiornale

L’evoluzione proposta dal Centro Meteo Europeo indica prospettive di cambiamento per la fine del mese. Un cenno a novità si dovrebbero cominciare a mostrare nel corso della prossima settimana. La proi ...

Decadimento dell’Estate. Nostre deduzioni dal Meteo Aeronautica 30 giorni

Tutto sommato l’autunno settembrino è alle porte, il caldo anomalo sembrerebbe cosa passata se sino al 20 settembre non ci saranno anomalie termiche positive. Addirittura, la prossima settimana avrebb ...

