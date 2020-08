Incendio a Limatola, Sma Campania a lavoro da ieri per spegnere le fiamme (Foto) (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Un vasto Incendio è in atto in località Ciumiento a Limatola, dove da ieri le fiamme hanno iniziato a bruciare tutta la montagna e, nonostante l’intervento di tre squadre della Sma Campania ed un elicottero in supporto, è ancora vivo l’Incendio divampato. Sul posto anche i carabinieri forestali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

