«Lungo la strada che da Gatcina conduce a Narva non solo si può trovare una dacia a buon prezzo, ma anche gustare quella sana atmosfera campagnola, quella semplice routine estiva di cui tanto necessitano gli abitanti della capitale», così nel 1892 la Guida ai dintorni di Pietroburgo in base alla loro salubrità magnificava la chance di rigenerarsi per qualche mese a contatto con il mondo naturale, in una delle tante località di villeggiatura che stavano spuntando come funghi intorno alla … Continua L'articolo In Russia alla fine dell'Ottocento, dietro il vacanziere una scia di cartacce, rottami, vane parole proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Russia alla In Russia alla fine dell'Ottocento, dietro il vacanziere una scia di cartacce, rottami, vane parole Il Manifesto Navalny, aereo partito per la Germania. Dottoressa: «Perso tempo per cancellare tracce veleno»

È decollato dall'aeroporto di Omsk alla volta di Berlino l'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksei Navalny ridotto in coma da un misterioso malore giovedì scorso. «Alexey è stato affidato alla co ...

