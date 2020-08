In Italia superati i 1000 casi di coronavirus in 24 ore: i numeri di oggi (Di sabato 22 agosto 2020) Era prevedibile dopo il bollettino arrivato nella giornata di ieri e infatti oggi i numeri ci danno un chiaro quadro di quello che sta succedendo. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati superati nuovamente i 1000 casi. Solo nella regione Lazio, una tra quelle che ha il numero maggiore di contagi, si sono registrati 215 nuovi casi. Preoccupa la situazione in regione tanto che il governatore Zingaretti ha chiesto che si facciano tamponi immediati anche all’arrivo a Civitavecchia. coronavirus, 215 nuovi contagi in 24 ore nel Lazio: mai successo dall’inizio della pandemia In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 258.136 persone (+1.071 rispetto a ieri, +0,4%; ieri +947) ... Leggi su ultimenotizieflash

