In Italia 1.071 nuovi casi di Covid ma terapie intensive in calo (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.071 i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 947): il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 258.136. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 17.503, con un incremento di 825 rispetto al 21 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 64 (-5) in cura presso le terapie intensive. 924 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 5 pazienti rispetto al 21 agosto. 16.515 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 3 e portano il totale a 35.430. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 205.203, con un incremento di 243 persone rispetto a ieri. Il numero di tamponi ... Leggi su liberoquotidiano

