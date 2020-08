In foto il comparto fotografico di ASUS Zenfone 7 con triplo sensore (Di sabato 22 agosto 2020) L'ASUS Zenfone 7 è stato immortalato in alcune foto che ci mostrano come dovrebbe essere il dispositivo all'interno della sua confezione di vendita (parliamo al condizionale in quanto, fino alla presentazione del prossimo 26 agosto, non c'è certezza di quanto ci aspetta). Stando alle immagini condivise da 'Slashleaks', l'ASUS Zenfone 7 dispone di una tripla fotocamera rotante che gli utenti potranno sfruttare anche per catturare i loro autoscatti. Il sistema consentirà al produttore di innestare uno schermo in grado di occupare quasi tutta la superficie frontale del dispositivo. L'ASUS Zenfone 7 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 865 (6GB di RAM e 128GB di storage interno), montare uno schermo da 6.4 pollici ... Leggi su optimagazine

La nuova protagonista del nostro format Com’è e Come va è la rinnovata Ford Kuga 2020. La SUV di taglia media della Casa dell’Ovale Blu cambia completamente a livello stilistico e porta in dote la tec ...

Il noto brand di auto italiane, facente parte del gruppo FCA (al pari del marchio Jeep), sta per mettere in commercio nel prossimo autunno una hybrid. Stiamo parlando della nuova Lancia Ypsilon ibrida ...

