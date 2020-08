Ilaria Capua: “Il Covid resterà a lungo, non possiamo blindare la gente” (Di sabato 22 agosto 2020) La nota virologa ha fatto capire che la presenza del Coronavirus si protrarrà ancora per qualche mese. “Le persone più fragili hanno capito l’aggressività del virus e si proteggono”, prosegue Ilaria Capua. Ilaria Capua invita in maniera accorata il Governo a evitare la disposizione di un nuovo lockdown. Sembrano ormai lontane le immagini della scorsa … L'articolo Ilaria Capua: “Il Covid resterà a lungo, non possiamo blindare la gente” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Ilaria Capua: «Il coronavirus ha cambiato tutto. Serve un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente» - Corriere : I nostri figli dovranno rimettere un po’ a posto la gestione del pianeta, altrimenti con le risorse proprio non ci… - Corriere : La generazione dei cinquantenni è più green dei nonni di oggi e meno green dei propri figli. È una generazione cern… - ObsoletusH : l'ultima versione di Ilaria Capua. i contagiati non sono malati, ma la curva sta crescendo (davvero ?) e non è peri… - paolo1946 : La virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida,… -