Il turista si rifiuta di indossare la mascherina, rissa sul vaporetto a Venezia: cacciato a calci dai passeggeri – Video (Di sabato 22 agosto 2020) È scattata la rissa a Venezia tra alcuni passeggeri a bordo di un vaporetto affollato, dopo che un turista si era rifiutato di indossare la mascherina. Come riporta La nuova Venezia, alla fermata San Zaccaria, l’uomo si è presentato a volto scoperto e a poco sono serviti gli inviti del capitano e di un marinaio perché indossasse la mascherina, non solo perché obbligatoria per le misure di contenimento dei contagi di Coronavirus, ma anche perché il vaporetto era strapieno. L’uomo dal canto suo ha cominciato a insultali, al che sono intervenuti gli altri passeggeri, in particolare un uomo che ha spintonato il turista, ha ... Leggi su open.online

ValelaV91 : La signora che la prega di indossarla e di disinfettarsi le mani. La turista si rifiuta e poi ignora le richieste c…

