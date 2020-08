“Il tampone nel naso è un vaccino occultato!” – L’ultima perla complottista (Di sabato 22 agosto 2020) “Il tampone nel naso è un vaccino occultato. Ecco perché arrivano col bastoncino alla barriera encefalica e non prelevano saliva… Andate a documentarvi su come ad es. i veterinari vaccinano le mucche. Ci considerano parimenti bestiame.” Questo post, accompagnato da questa foto, è l’ultima perla no vax complottista che sta girando in rete. Pensavamo fosse si trattasse di una trollata, salvo poi scoprire che è stato pubblicato da una pagina realmente covid negazionista e che questa era solo una tra le tante perle da essa pubblicate. Tra una siringa e un tampone c’è una differenza enorme, ma non importa: loro ci crederanno comunque perché loro sono quelli svegli e voi siete il gregge manipolato dai poteri forti. Tra ... Leggi su giornalettismo

stanzaselvaggia : Una mia amica di ritorno dalla Grecia a Milano ieri ha fatto richiesta per il tampone all’Ats. Dopo 1 ora Ats le ri… - Corriere : Ventun ragazzi a una festa in piscina: Ferragosto, sole, caldo e voglia di dimenticare i brutti pensieri che hanno… - sscnapoli : Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del frat… - girasole0812 : @danielamartani @Briatore Hai fatto solo il sierologico, non il tampone! - VincenzoMangin4 : RT @CesareSacchetti: 17 infermieri di Nuoro furono messi in quarantena perché positivi al tampone, ma i test del sangue hanno provato che n… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il tampone Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep