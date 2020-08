Il Segreto, trama del 24 agosto 2020: Pepa accusata di omicidio (Di sabato 22 agosto 2020) Il Segreto va in onda lunedì 24 agosto 2020 su Canale 5. Cosa succederà? Protagonista sarà Pepa che verrà accusata di aver ucciso il figlio di Angustias. La moglie di Ttistan, dopo aver partorito, ha dovuto affrontare la perdita del bimbo. A dare la colpa alla levatrice sarà proprio la donna, certa che se fosse intervenuto il dottor Alberto non sarebbero andate così le cose. Intanto Soledad sarà in pena per il suo amore perduto Juan, furioso per aver scoperto del tradimento con il marchese. Purtroppo, il Castaneda non sa che si tratta di un piano ordito da Francisca e la perfida Mercedes, piano nel quale è ovviamente implicato il nobile, deciso a sposare la bella Soledad. Il Segreto, puntata di lunedì 24 ... Leggi su kontrokultura

flexodusss : oomf che blocca oomf tra 3 2 1 diciamo che la trama del Segreto è meno ingarbugliata delle loro vicende - crisi_scarlatta : Della stessa autrice ci sono: - il giardino segreto (di cui esiste anche un anime) - piccolo lord (esiste un anime… - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domenica #23agosto - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #21agosto - AngeloJesse1 : @Gio79803890 Come hai già scritto, speriamo che la lascino continuare alle 16 dopo U&D con il segreto alla domenica… -