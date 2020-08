Il raduno Vip di Forza Nuova contro la dittatura dell’Oms: spuntano i nomi di Ilaria Cucchi, Renato Zero e Novak Djokovic. Ma loro non ne sanno niente (Di sabato 22 agosto 2020) «È iniziato il conto alla rovescia per quella che si annuncia ormai come una data destinata a rimanere nella storia». Il prossimo 5 settembre Forza Nuova annuncia che scenderà in piazza a Roma contro la “dittatura” dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità. Per Forza Nuova sembra che la manifestazione avrà personaggi di spicco, tanti i volti noti. Sul sito di un quotidiano no profit Korazym.org, come riporta il Fatto quotidiano, si leggono i nomi di personaggi come Renato Zero, Lewis Hamilton, e anche Ilaria Cucchi. Perfino il tennista Novak Djokovic. Peccato che tutti loro abbiano ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : raduno Vip Vip al raduno No Oms di Forza Nuova. “Ma noi non abbiamo firmato niente” Il Fatto Quotidiano