Il pugilato piange Sandro Mazzinghi, Benvenuti “Era rivale più duro” (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il mondo del pugilato piange la scomparsa di AlesSandro Mazzinghi, uno dei più grandi pugili italiani della storia. Classe 1938, il toscano è morto a Pontedera all'età di 81 anni dopo una breve malattia. “Per noi è un giorno triste, ma non possiamo che andare orgogliosi per l'uomo, l'atleta, il Campione e il padre che è stato – hanno scritto su Facebook i figli David e Simone – Ciao Babbo, non ti dimenticheremo mai”. “E' una brutta, brutta, brutta notizia – ha dichiarato Nino Benvenuti, amico e rivale di Mazzinghi, all'ITALPRESS – E' come se morissi io, abbiamo sempre fatto le cose di pari passo. Sul ring Sandro era il massimo, l'Avversario con la A ... Leggi su iltempo

